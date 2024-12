Upadek uczelni Ziobry. Jest postępowanie wyjaśniające

W ocenie ministra sprawiedliwości dr Sopiński "podejmował działania podważające zasadę apolityczności , do której przestrzegania zobowiązani są nauczyciele akademiccy pełniący funkcje w uczelniach służb państwowych".

Zarzuty wobec rektora-komendanta uczelni, utworzonej przez byłego ministra Zbigniewa Ziobrę, dotyczą m.in. publicznego angażowania się w politykę w okresie od 25 marca 2023 r. do 24 kwietnia 2024 r., kiedy to Sopiński "w mediach społecznościowych regularnie publikował treści o charakterze politycznym, otwarcie wspierał konkretną partię polityczną (Solidarna Polska lub Suwerenna Polska) oraz określony obóz polityczny, wykorzystywał swoją funkcję do działań autopromocyjnych o charakterze politycznym".