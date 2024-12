Ziobro na urodzinach Radia Maryja. Ojciec Rydzyk wystosował apel

Tuż po wystąpieniu Ziobry, o. Tadeusz Rydzyk poprosił o modlitwę za lekarkę, która ratowała byłego lidera Suwerennej Polski i dodał: - Muszę powiedzieć, gdy pan minister był tam, w tym centrum onkologii ziemi lubelskiej, byli tacy ludzie, którzy robili wszystko, żeby potwornie dokuczyć, po prostu było diabelskie zachowanie. Módlmy się, żeby to odeszło z Polski. To trzeba potężnej modlitwy św. Michała Archanioła, egzorcyzmów - stwierdził.

Osobiście na miejscu nie mógł pojawić się z kolei prezydent Andrzej Duda, który udał się do Paryża, natomiast skierował on do uczestników specjalny list, w którym zwrócił się do o. Tadeusza Rydzyka jako "czcigodnego ojca dyrektora". Podziękował za 33 lata budowania "mediów ważnych dla Polaków".