"Upadek cywilizacji". Legenda telewizji ostrzega

Sir David Attenborough, legenda nie tylko BBC, przemawiał na inaugurację szczytu klimatycznego w Katowicach. 92-latek ostrzegł przed zagładą cywilizacji i przyrody, którą przyniosą zmiany klimatu. - Zmiany widać na horyzoncie. Musimy działać - powiedział.

92-letni biolog i dziennikarz, znany przede wszystkim z filmów przyrodniczych produkcji BBC, wezwał światowych przywódców do zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu. - Jeśli rządy nie zgodzą się na drastyczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, klimat zmieni świat, jaki znamy - powiedział David Attenborough .

Legendarny Brytyjczyk ostrzegł, że "największe zmiany od tysięcy lat", widać już na horyzoncie. - Jeśli nic nie zrobimy, czeka nas upadek naszej cywilizacji i zagłada świata natury - alarmował. - Czas ucieka. Ludzie oczekują od was, decydentów, natychmiastowych działań - dodał.

92-letni Brytyjczyk za popularyzowanie nauki otrzymał od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki. Został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego oraz przyjęty do Royal Society. Ukończył zoologię, w BBC pracuje od 1952 roku. Dla stacji nakręcił setki programów przyrodniczych.

Apele Attenborough mogą jednak okazać się wołaniem na puszczy. Liderzy Chin, Indii i Stanów Zjednoczonych nie przyjechali do Katowic, by usłyszeć, co stanie się ze światem, jeśli nie podejmą zdecydowanych działań. Również przywódcy czołowych państw UE zignorowali COP24.