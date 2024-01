Upada plan Sienkiewicza. "Minister planuje złożyć zażalenie"

Warszawski sąd odrzucił wniosek o wpisanie do KRS nowych władz TVP. W grudniu powołał je minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. - Według mojej wiedzy minister kultury planuje złożyć zażalenie. W uzasadnieniu do tego postanowienia nie ma słowa o tym, że w tej chwili spółka jest w stanie likwidacji, a jest to czynność prawna dalej idąca, aniżeli zmiany, które zostały pierwotnie zaproponowane - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Konrad Frysztak (Koalicja Obywatelska). Odpowiadał mu Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. - To powinno skończyć się natychmiastową dymisją Sienkiewicza, a następnie rozpoczęciem procesu odszkodowawczego tak, aby Sienkiewicz z własnego majątku zapłacił za straty TVP - oświadczył. Frysztak oponował twierdząc, że za straty poniesione przez TVP powinien odpowiedzieć przede wszystkim były minister kultury Piotr Gliński, były prezes TVP Jacek Kurski, a polityczną odpowiedzialność powinien ponieść prezes PiS Jarosław Kaczyński. - To jest przekroczenie uprawnień i w mojej ocenie Bartłomiej Sienkiewicza będzie miał za to zarzuty karne. Ta sprawa się nie przedawni - przekonywał z kolei Kowalski.

Rozwiń