Unia Europejska zmierza w dobrym kierunku? "Zostało to wymuszone"

Mija 20 lat, odkąd Polska jest w Unii Europejskiej. Gość programu, były premier Włodzimierz Cimoszewicz stwierdził, że Europa w ciągu ostatnich kilku lat zaczęła iść we właściwym kierunku. - Jak to często w historii integracji europejskiej było, zostało to wymuszone przez zaskakujące wydarzenia zewnętrzne - powiedział europoseł. Mówił także tym, że przez wojnę w Ukrainie Unia zaczęła poważnie traktować swoją rolę w zakresie bezpieczeństwa. - Unia się zmienia, trudno jeszcze jest w tej chwili powiedzieć, czym będzie w przyszłości. Jest w toku przemian, w moim przekonaniu niezbędnych, które należy kontynuować - powiedział Cimoszewicz. W trakcie rozmowy zastanawiano się również, w którym kierunku Unia Europejska powinna pójść. - Ja byłbym zwolennikiem zmierzania w kierunku stworzenia struktury federalnej, ale rozumiem rozmaite opory. Tego nie wolno forsować na siłę - stwierdził gość programu.