"Unia Europejska może upaść". Amerykanin przeanalizował sytuację

Naukowiec z USA: Unia Europejska może upaść. To ostatnia dekada

"Jest to symptom szerszej zmiany w europejskim konserwatyzmie. Europejscy populistyczni przywódcy rzucają wyzwanie głównemu nurtowi politycznemu. Przypomina to raczej wpływ Donalda Trumpa na Partię Republikańską i zmierza do przekształcenia konserwatyzmu zdefiniowanego przez instynkty tradycjonalistyczne w ruch antysystemowy, natywistyczny, a w wielu przypadkach głęboko ksenofobiczny i rasistowski" - wieszczy Marshall Auerback.