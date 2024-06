Dopięli wszystkie formalności. Zełenski podpisał umowę z UE

Zgodnie z treścią umowy, Unia Europejska zobowiązuje się do zapewnienia Ukrainie i jej obywatelom wsparcia na wielu płaszczyznach. Wsparcie to obejmuje pomoc polityczną, finansową, gospodarczą, humanitarną, wojskową i dyplomatyczną. Unia zobowiązała się do kontynuowania tej pomocy tak długo i tak intensywnie, jak to będzie konieczne, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo Ukrainie.