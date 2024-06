Facebook usunął wpis o obozie w Auschwitz. Nie milkną kontrowersje

- Jesteśmy zachwyceni wyrokiem - mówił "Gazecie Wyborczej" Jakub Nowak, członek zarządu i rzecznik Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. - Wyrok przeciwko Facebookowi pokazuje, że dalej może istnieć w internecie przestrzeń do swobodnej wymiany treści edukacyjnych i do wolności słowa. Symboliczne jest również to, że będziemy mieli dostęp do naszych starych treści.