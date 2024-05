Umorzenie nic nie zmieni. Poznamy prawdę o szczątkach z Wilczego Szańca?

Szukali metalowych elementów

Szkielety, na które naukowcy natrafili pod koniec lutego, nie były kompletne; nie miały dłoni i stóp. Nie było też przy nich żadnych przedmiotów ani odzieży. Nic nie wskazywało też na to, by zostały ukryte choćby w prowizorycznych trumnach czy skrzyniach. Możliwe więc, że ktoś wrzucił je nagie do płytkiego grobu i przysypał ziemią.