Ulgi dla zaszczepionych? Lekarz o obostrzeniach

Ulgi dla zaszczepionych powinny być wprowadzone w Polsce na większą skalę? Do tych kwestii m.in. odniósł się w programie "Newsroom WP" dr Artur Zaczyński. - Te limity chociażby wprowadzane na liczbę osób w restauracjach nie dotyczą osób zaszczepionych, więc tutaj też możemy już patrzeć, że jest to w pewien sposób rzecz stymulująca do tego, żeby się zaszczepić. Restrykcyjne dopuszczanie do usług hotelowych to może w dwie strony mieć odbiór społeczny negatywny - powiedział ekspert. - My społecznie jesteśmy bardzo oporni przed jakimikolwiek przymusami i zobowiązaniami. Proszę zauważyć, że nie było u nas godziny policyjnej, które we wszystkich krajach ościennych była wprowadzona - zauważył gość WP. Specjalista nawiązał także do kwestii grupowych szczepień pracowników w zakładach pracy. - To też pytanie do pracodawców, pytanie do społeczeństwa: Czy pracodawca może wybrać pracownika, który jest zaszczepiony bądź pracownika, który jest zaszczepiony albo odmówić mu np. zatrudnienia? Bo to też jest dosyć duży dylemat społeczny - zaznaczył dr Zaczyński.

