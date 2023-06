Potężne ulewy i burze przetaczają się przez Śląsk. Ostrzeżenia IMGW

"Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Największe szanse na deszcz i burze są na południu kraju, gdzie lokalnie może do 35 mm deszczu oraz grad. Temperatura maksymalna wyniesie od około 21 stopni na południowym wschodzie, w centrum 26, do 30 na zachodzie i północnym zachodzie. W dolinach górskich i nad samym morzem spodziewamy się od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, osiągający w porywach do 65 km/h. Silniej zawieje także w czasie burz na południu" - powiedział Kamil Walczak.