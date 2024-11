Ulewne deszcze w Wielkiej Brytanii. Żywioł zaskoczył siłą

Załamanie pogody na Wyspach. Agencja AP udostępniła nagrania z niedzieli po przejściu sztormu Bert, który spowodował znaczne szkody w regionach północnej Anglii i Walii. W miejscowości Todmorden w Anglii intensywne opady deszczu, w połączeniu z topniejącym śniegiem na wyżej położonych terenach, doprowadziły do rozległych powodzi. Woda zalała drogi, domy i infrastrukturę miejską, utrudniając poruszanie się po mieście. Pontypridd w Walii również zmagało się ze skutkami żywiołu. Intensywne opady przekraczające 100 mm w regionach górskich doprowadziły do wylania rzek i uszkodzenia budynków w centrum miasta. Doszło do lokalnych podtopień. W Anglii, Walii i Szkocji wciąż obowiązują ostrzeżenia dotyczące możliwości wystąpienia kolejnych powodzi w związku z dalszymi opadami deszczu. Nie zgłoszono dotychczas ofiar śmiertelnych w związku z przejściem sztormu Bert w Wielkiej Brytanii, ale sytuacja w niektórych regionach dalej pozostaje poważna.