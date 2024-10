Ukraińskie straty a kremlowska propaganda. Kompleksy Rosjan widać gołym okiem

Nie przeszkadza to Kremlowi twierdzić, że rosyjska armia zniszczyła ich znacznie więcej, co w czasie wojen nie jest niczym niezwykłym. W ten sposób podnosi się morale własnego społeczeństwa. Tak było na przykład podczas Bitwy o Anglię, gdy alianckim pilotom zaliczono o ok. 30 proc. więcej zestrzeleń niż to miało miejsce w rzeczywistości. Tylko 15 września 1940 roku rzeczywistą liczbę zawyżono o ponad 50 proc.