Tajemniczy rosyjski samolot. Niemcy poderwały myśliwce

Większość z tych incydentów miała miejsce nad Morzem Bałtyckim. Rosja wykorzystuje międzynarodową przestrzeń powietrzną do lotów wojskowych, co jest zgodne z obowiązującym prawem lotniczym. Według informacji niemieckich sił zbrojnych rosyjskie samoloty wojskowe prawie zawsze latają bez sygnału rozpoznawczego ("transpondera"), co czyni je niewidocznymi dla cywilnej kontroli ruchu lotniczego. Podczas lotów samoloty te zbliżają się do przestrzeni powietrznej NATO bez jej naruszania. Zakłada się, że testuje to również reakcję Sojuszu na takie loty.