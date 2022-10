Ukraińskie śmigłowce w akcji. Ta broń sieje spustoszenie na froncie

Do sieci trafiło nagranie ze wschodniej Ukrainy, gdzie wciąż toczą się ciężkie walki na terenach okupowanych przez Rosjan. Tym razem profil OSINTtechnical udostępnił wideo na Twitterze, na którym widać, jak ukraińska piechota wspierana jest przez Siły Powietrzne. Dwa śmigłowce Mi-8s oczyszczają teren z ostatnich oddziałów wroga, by armia Kijowa mogła bez większych problemów dalej iść na przód. W tym przypadku piloci wystrzelili po kilkanaście flar i pocisków samozapalających, co miało za zadanie zmylić przeciwnika i zmusić go do ucieczki z zajmowanych pozycji. Tymczasem najnowsze sukcesy ukraińskich pilotów miały miejsce na południu kraju, gdzie zestrzelono co najmniej cztery rosyjskie śmigłowce szturmowe Ka-52. Dokonano tego w ciągu zaledwie 18 minut - powiadomiło na Telegramie dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.