Ukraińskie dzieci w polskich szkołach. Polacy zgodni w sondażu

Dziennikarz dopytywał, czy ukraińskie dzieci w Polsce powinny uczyć się o polskim postrzeganiu rzezi wołyńskiej. - Polskie dzieci i dzieci ukraińskie powinny uczyć się historii w taki sposób, jaki wypracujemy to wspólnie my i Ukraińcy. To jest bardzo istotne. Tak jak my z Niemcami to wypracowaliśmy, tak z Ukraińcami też powinniśmy wypracować wspólną metodę i wspólną treść nauczania. To będzie bardzo trudne, wiem - stwierdziła Mucha. - Mamy trudną historię i bardzo ważną przyszłość, która będzie, mam nadzieję, współpracą - powiedziała.