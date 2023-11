Ukraińskie drony nagle zaczęły spadać na ziemię. Niemcy rozwiązali zagadkę

Jak dowiedzieli się inżynierowie firmy, to Rosjanie zakłócali sygnały łączące drony z satelitami, na których polegali w nawigacji, przez co maszyny gubiły drogę i spadały na ziemię. Jak informuje "The Sidney Morning Herald", aby zapobiegać tym działaniom, Quantum opracowało oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które działa jako dodatkowy pilot sterujący i dodało opcję sterowania ręcznego, dzięki czemu drony mogły lądować kierowane za pomocą kontrolera Xbox. Firma zbudowała także centrum serwisowe do monitorowania rosyjskich ataków elektronicznych.