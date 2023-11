Pogoda koszmarna w czwartek i piątek. W Polsce będzie jak w Czechach

Polska też zmierzy się z potężnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem i marznącym deszczem. Swoim zasięgiem obejmują one całą Polskę. Możemy spodziewać się wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, a w porywach do nawet 85 km/h. Zaś na wybrzeżu wiatr może osiągnąć prędkość nawet do 95 km/h.