Wielki kryzys w Czechach. To już prawdziwa epidemia

Młodzież eksperymentuje z lekami i alkoholem

Dodatkowo eksperci zwracają uwagę na eksperymenty uczniów, którzy niekontrolowanie sięgają po środki nasenne, przeciwbólowe, czasem łącząc je z alkoholem, co w ekstremalnych przypadkach może prowadzić do niewydolności serca. Różnice w podejściu do tego zjawiska w szkołach średnich zawodowych i ogólnokształcących są zauważalne, co może być powiązane z tłem społeczno-ekonomicznym uczniów.