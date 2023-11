"Chciałam mu pomóc". Pacjentka zaduszała chorego z sali obok

Podczas jednej z wizyt zdjęła mu maskę z twarzy. Została jednak złapana przez pielęgniarkę, która ponownie podłączyła pacjenta do źródła tlenu i zabrała kobietę z jego pokoju. Jednak po godzinie kobieta wróciła do pokoju i spróbowała jeszcze raz, dodatkowo włożyła do ust mężczyzny fartuch szpitalny. Gdy lekarz próbował ją odciągnąć od mężczyzny próbowała go drapać i gryźć.