Ukraiński żołnierz nagrał film dla Jarosława Kaczyńskiego. Nie przebierał w słowach

"Panie Jareczku". Ukraiński żołnierz zwrócił się do Kaczyńskiego

- Panie Jareczku, ja rozwiązałem problem, prosta sprawa jak je*anie. Jeżeli teraz policja zatrzymuje jakiegoś Ukraińca, Ukraińców, którzy odpie*dalają jakieś numery, chlają, krzyczą, proszę pana, od razu odprawić ich na Ukrainę. My tu ich wyszkolimy. Od razu rozwiążemy problem alkoholizmu. Jak ktoś się tam nie umie zachować i bardzo tęskni za Ukrainą, to bardzo proszę go tu odprawiać. Jeżeli ktoś jeszcze, głupek, nie zrozumiał, że wojna, to my go tu szybko wyszkolimy - deklamował.