Ukraiński wywiad wojskowy: Kreml zamierza przeprowadzić zamachy terrorystyczne i oskarżyć Ukrainę

"Bardzo symbolicznie wygląda to, że rządy Putina w Rosji rozpoczęły się od ataków terrorystycznych w stylu KGB na wielopiętrowe budynki mieszkalne, co posłużyło jako pretekst do najazdu na Czeczenię. A teraz jest możliwe, że te rządy zakończą się w podobny sposób" - dodał Budanow.