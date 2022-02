Ukraina uzbraja cywilów. "Każdy, kto może trzymać broń"

Policja opublikowała również film skierowany do weteranów, w którym wzywa ich do "stawienia oporu najeźdźcy". - Zwracam się do weteranów wszystkich formacji, by dać odpór wrogom. Tam, gdzie nie ma oddziałów, niech idą weterani - stwierdza widoczny na nagraniu były członek służb.