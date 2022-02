Ukraińska policja apeluje. "Kluczowy jest kolor czerwony na ubraniach"

Wszystko jednak wskazuje na to, że obywatele dyscyplinują się i ostrzegają wzajemnie sami. Czujność zapanowała nie tylko na ulicach, ale również w sieci. W mediach społecznościowych, które na szczęście wciąż działają, ludzie ostrzegają się nawzajem, radząc sceptycyzm wobec "rosyjskich trolli". Najgorsze, co teraz mogłoby spotkać zaatakowany przez Putina naród, to dezinformacja i pomieszanie opinii. Na jednej z grup internauci ostrzegają się, by nie dawać wiary wszystkim wpisom, nie dać się sprowokować i sceptycznie podchodzić do członków społeczności, którzy do grupy przystąpili niedawno.