Ukraińska ofensywa przeciwpancerna. Moment ataku pod Donieckiem

Ciężki ostrzał artyleryjski rosyjskich pozycji pod Donieckiem. Agencja Reutera udostępniła nagranie prosto z frontu w obwodzie donieckim, na którym widać, jak ukraińska piechota przeprowadza zmasowany atak na pozycje wroga. Jednostki przeciwpancerne przeszły do ataku zaraz po zlokalizowaniu kilku rosyjskich czołgów oddalonych niecałe 2 km dalej. Jeden z żołnierzy odpowiada za ostrzał z moździerza. Kolejni dwaj co chwilę donoszą nowe pociski artyleryjskie. Reszta wojskowych dba o bezpieczeństwo całego oddziału, momentami przeprowadzając dodatkowy ostrzał przy użyciu karabinów maszynowych. Wszystko po to, by po celnym trafieniu z moździerza nie dać większych szans okupantom na ucieczkę z pola walk.