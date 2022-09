Ukraińska ofensywa na Chersoń. Kulisy porażki Rosjan

Ukraińcy zbliżają się do Chersonia. Trwają tam jednak zażarte walki. By dotrzeć do miasta, trzeba zmusić Rosjan do dezercji lub ucieczki, a najlepiej wychodzi to niespodziewanymi atakiem przy pomocy drona. Kolejny raz profil Ukraine Weapons Tracker udostępnił nagrania na Twitterze, ukazując fragmenty walk w obwodzie chersońskim. Na pierwszy rzut oka ukazany jest moment uderzenia w rosyjski czołg T-72, z kolei później do akcji wkracza ciężka artyleria. Żołnierze Kijowa przy użyciu działa AT 100mm MT-12 Rapira niszczą składy amunicji i paliwa na terenie jednej z kopalni odkrywkowej. Co więcej, w pewnym momencie użyta zostaje haubica M77 wycelowana wprost na koczujących w krzakach Rosjan. Czołgista próbował ratować jeszcze czołg, jednak ten kilka chwil później doszczętnie spłonął.