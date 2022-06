Ukraińska artyleria w akcji. Amerykańskie haubice miażdżą Rosjan

Do sieci trafiło nagranie z akcji Ukraińców wymierzonej w rosyjski magazyn broni. Do ataku doszło we wsi Woskresenka w obwodzie sumskim. W trakcie spektakularnej akcji Ukraińcy z 44 Brygady Artylerii zniszczyli magazyny rosyjskiej amunicji. To nie pierwsza taka akcja i potężny cios w Rosjan. Nagranie opublikował na Twitterze użytkownik OSINTtechnical. Siły ukraińskie korzystały m.in. z amerykańskich haubic M777. To broń, która służy do precyzyjnego uderzania w oddalone cele – o co najmniej 25 km. Przy użyciu pocisków odłamkowo-burzących członkom 44 Brygady Artylerii udało się precyzyjnie uderzyć w rosyjskie stanowisko. Spektakularny moment uderzenia nagrał z góry dron. Oprócz nagrania w sieci opublikowano zdjęcia ukraińskiej armii w trakcie obsługi haubic M777. 44 Brygada Artylerii to formacja artyleryjska Ukraińskich Sił Lądowych z siedzibą w Tarnopolu.