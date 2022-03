Ukraińska artyleria rakietowa w akcji. Nagranie Sił Zbrojnych Ukrainy

Oficjalna strona Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowała we wtorek (15 marca) nagranie, na którym widać w akcji jedną z wyrzutni pocisków rakietowych dalekiego zasięgu. Nie jest znana lokalizacja, w jakiej działała pokazana artyleria oraz data, kiedy broń została użyta. Wiadomo jedynie, że wystrzelenie rakiet miało miejsce w nocy. Na stronie Sił Zbrojnych Ukrainy obok nagrania pojawił się wpis, w którym Ukraińcy chwalą się bardzo precyzyjnym uderzeniem we wroga. W krótkim komunikacie pod nagraniem, udostępnionym w mediach społecznościowym, ukraińskie Siły Zbrojne poinformowały, że Rosjanie cieszyli się zbyt szybko i byli zbyt pewni siebie, co wykorzystała armia i obywatele Ukrainy, którzy przeciwstawili się agresorowi. Nagranie z nocnego ostrzału błyskawicznie rozniosło się po sieci.