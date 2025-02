Ukraińscy żołnierze załamani? "Zachód chce się poddać za nich"

- Prezydent Zełenski nie ogłasza kapitulacji, tylko stara się robić to, co jest najlepsze dla jego narodu, a przede wszystkim przeciwstawia się relatywizowaniu czy zaprzeczaniu zbrodniom Putina. W całej tej dyskusji o pokoju zapominamy o zbrodniach. O Buczy, o Irpieniu, o teatrze w Mariupolu - mówił w programie "Newsroom WP" były dowódca GROM gen. Roman Polko. Wojskowy przestrzegł zachodnich przywódców przed próbami porozumienia się z Władimirem Putinem, który - jak dodał - "nigdy nie był godny zaufania". Gość WP przypomniał, że rosyjski dyktator złamał dotychczasowe porozumienia międzynarodowe dotyczące Ukrainy - memorandum budapesztańskie z 1994 roku oraz porozumienia mińskie z 2014 i 2015 roku. Gen. Polko ocenił ponadto, że ukraińscy żołnierze chcą kontynuować walkę, ale potrzebują międzynarodowego i społecznego wsparcia. - Ich dusza krwawi, gdy nagle okazuje się, że Zachód chce się za nich poddać (…). To, co się dzieje teraz, to dążenie "na siłę" do zamrożenia wojny - podkreślił gość WP. Według niego, nie będzie można mówić o "prawdziwym pokoju" w Ukrainie, bez ukarania zbrodniarzy wojennych.