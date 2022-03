Ukraińscy lokatorzy lepiej chronieni przed szykanami niż Polacy? W rządzie nie wiedzą, co przyjęli [OPINIA]

Ale Warchoł, bądź co bądź doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca procedury karnej na Uniwersytecie Warszawskim, też nie plecie bzdur. Specustawa, co wynika z początkowych jej przepisów, została stworzona z myślą o ochronie uchodźców z Ukrainy i co do zasady dotyczy ich, a nie Polaków. Zdaniem Warchoła więc gdy mowa o naruszaniu czyichś praw w specustawie, chodzi o prawa uchodźców, a nie wszystkich lokatorów.