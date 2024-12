Ukrainie kończą się środki. "Kijów potrzebuje gwarancji" Minister finansów Ukrainy, Serhij Marczenko, w wywiadzie dla „El Pais” potwierdził, że Ukraina dysponuje funduszami i bronią na prowadzenie wojny do połowy 2025 roku.

Kijów potrzebuje "bardzo jasnych gwarancji bezpieczeństwa"

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine