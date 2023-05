Ukraińcy zniszczyli magazyn wagnerowców pod Bachmutem. Wycofają się?

Rosjanie chcieli zdobyć Bachmut do 9 maja

Hanna Maljar informowała w poprzednich przekazach, że wróg próbuje przejąć kontrolę nad miastem Bachmut do 9 maja. To ważna dla Rosji data, ponieważ to właśnie wtedy celebrowany jest Dzień Zwycięstwa w II Wojnie Światowej.