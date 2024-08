Ukraińcy zaskoczyli Putina. "To szok dla Kremla"

- Tabu atakowania terenu Federacji Rosyjskiej zostało zdjęte. Ukraińcy zaatakowali za pomocą zachodniego sprzętu i pokonują Rosjan na własnym terenie. To jest szok dla Kremla, który nie spodziewał się tego typu działań, bo mógłby przeciwdziałać tej operacji - powiedział w programie "Newsroom WP" analityk wojskowy ppłk rez. Maciej Korowaj. Michał Wróblewski pytał o atak ukraińskiej armii na obwód kurski w Rosji. - Jest to ciężka sytuacja dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, które nie są jeszcze przygotowane do tego, żeby ten obszar zabezpieczać. Muszą to robić kosztem innych kierunków, a to oznacza ograniczenie działań ofensywnych w Donbasie czy w kierunku Zaporoża - wskazał ekspert.

Rozwiń