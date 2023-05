Ukraińcy zapowiadają: "Rosja wpadnie w panikę" [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Niedziela to 438. dzień rosyjskiej inwazji. Ukraińcy planują atak. Wiceminister obrony Władimir Gawriłow ostrzegł, że gdy ukraińska armia rozpocznie zapowiadaną kontrofensywę, to "Rosja wpadnie w panikę". - Nie zdziwiłbym się, jeśli pewnego dnia, może w tym lub w następnym miesiącu, zobaczymy coś, co przyczyni się do natychmiastowego załamania strategii rosyjskiego wojska - powiedział Gawriłow. Ukraiński polityk mówi wprost o militarnej katastrofie Rosji. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.