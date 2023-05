Rosyjska "inscenizacja". Protesty fałszywych Ukraińców w europejskich stolicach

W styczniu przed ambasadą Turcji w Sztokholmie spalono Koran, co jeszcze bardziej skomplikowało i tak napięte już stosunki z Ankarą. Według wycieku Kreml dostrzegł dzięki temu okazję do dalszego pogłębiania konfliktów między krajami UE a Turcją. Opracowano zatem plan mający na celu znieważenie Recepa Erdogana we wszystkich większych miastach europejskich i zrzucenie winy na Ukraińców.