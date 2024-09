Ukraińcy zaczaili się w zaroślach. Seria krwawych zasadzek na Rosjan

Ukraińcy zdecydowanie odpowiadają po atakach rakietowych Rosjan na ukraińskie miasta. Agencja Reutera udostępniła nagrania z serii krwawych zasadzek w kierunku Ługańska, gdzie zaatakowano konwoje z amunicją i żołnierzami Putina. Na materiale nagranym przez 46. Oddzielną Brygadę Powietrznodesantową Ukrainy widać moment niszczenia pojazdów przeciwnika przy użyciu ciężkiej artylerii, a także dronów bojowych. Jak twierdzą Ukraińcy, siedem rosyjskich pojazdów opancerzonych zostało wyeliminowanych przez jednostki artyleryjskie, przeciwpancerne systemy rakietowe i bezzałogowe statki powietrzne. Później można zauważyć, jak grupa ukraińskich żołnierzy opuszcza transporter schowany w zaroślach i rozpoczyna serię strzałów w kierunku uciekających okupantów. Całe nagranie zarejestrowała kamera zamontowana na hełmie jednego z Ukraińców. Z perspektywy żołnierza widać, jak w każdą ze stron następuje wystrzał z broni maszynowej, co ma utrudnić możliwość ucieczki Rosjanom w bezpieczne miejsce. Momentami dochodzi też do krwawej wymiany ognia, jednak to podopieczni gen. Syrskiego wychodzą z tej potyczki cało.