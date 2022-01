Ukraińcy zachwyceni "nową bronią" od Turków. "Utrudni Rosjanom życie"

Jest jeszcze jedna płaszczyzna zgody między państwami: to opinia na temat decyzji dotyczących przyszłości Kościoła prawosławnego. Ukraińska Cerkiew chce oficjalnie oddzielić się po 300 latach od rosyjskiego odpowiednika. Posunięcie to zostało zatwierdzone patriarchat z siedzibą w Stambule i przez Bartłomieja I, Ekumenicznego Patriarchę Konstantynopola. Rosyjski Kościół Prawosławny odpowiedział na to stanowisko zerwaniem wszelkich więzi z Konstantynopolem.