Rosja reaguje na stanowisko USA. Rozczarowanie w Moskwie

Do amerykańskiej odpowiedzi odniósł się także rzecznik Kremla. - Wydaje się, że Stany Zjednoczone i NATO nie wzięły pod uwagę obaw Rosji dotyczących gwarancji bezpieczeństwa przy opracowywaniu odpowiedzi na propozycje Moskwy, ani nie wykazały chęci, by to zrobić - powiedział dziennikarzom Dmitrij Pieskow.