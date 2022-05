Ukraińcy wysłali Rosjanom wiadomość pociskiem R-27. Czesi się ucieszą

W pierwszą rocznicę okupacji, w sierpniu 1969 roku, w Pradze, Brnie i Libercu ludzie zademonstrowali. Ich manifestacje zostały rozpędzone. Życie straciło pięć osób. Po tych wydarzeniach doszło do zaostrzenia represji. Zostały uchwalone akty prawne o "środkach doraźnych koniecznych dla umocnienia i ochrony porządku publicznego". Rozpoczęły się surowe represje, wymierzone we wszystkich zwolenników i twórców przewrotu. W wyniku czystek tysiące ludzi wyrzucano z pracy, wielu emigrowało, niektórzy działacze zostali uwięzieni. Społeczeństwo pogrążyło się w politycznym letargu aż do czasu "aksamitnej rewolucji" w 1989 roku.