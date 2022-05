Radykalny zwrot między Ukrainą a Niemcami. Kułeba zmienił ton

Berlin zdecydował o wysłaniu do Ukrainy m.in. samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard oraz armatohaubic PzH 2000, które - jak powiedział Kuleba - zostaną wykorzystane do "rozbicia wroga". Niemcy zdecydowali również o szkoleniu ukraińskich załóg artyleryjskich. Pierwsi żołnierze już uczą się obsługi zachodniego sprzętu, za co również dyplomata podziękował.