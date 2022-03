Ukraińcy wracają bronić ojczyzny. Pełne autobusy wyruszają z Przemyśla

Przemyśl to jeden z punktów, do którego dociera bardzo duża liczba uchodźców z Ukrainy. Miasto stało się ważnym punktem, z którego uchodźcy kierują się dalej, w głąb Polski. Mnóstwo ukraińskich mężczyzn z Przemyśla kieruje się jednak w drugą stronę. Wracają bronić swojej ojczyzny. Jednym z nich jest Sergiej, który w Ukrainie ma żonę oraz dwie córki. Nie zastanawiał się długo nad decyzją o wyjeździe z Polski dołączeniu do obrońców Ukrainy. Materiał Deutsche Welle. Chcesz się dowiedzieć więcej, zajrzyj na stronę www.dw.com.