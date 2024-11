Ukraińcy uderzyli. Żołnierze Kima zaatakowani

Ilu Koreańczyków jest na froncie?

Według Ukraińców w rejonie stacjonuje ok. 8 tys. żołnierzy. "Financial Times" z kolei podawało informację o co najmniej 3 tys. Koreańczyków umieszczonych w obwodzie kurskim w koszarach znajdujących się ok. 50 km od granicy z Ukrainą.