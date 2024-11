Żołnierze Kima w Rosji. "Wcale nie zły interes"

Poseł Wee Sung-luck, były ambasador Seulu w Rosji, w komentarzu dla The Korea Herald stwierdził, że dołączenie do wojny przeciwko Ukrainie to dla Korei Północnej "wcale nie zły interes". Jego zdaniem kryzysy finansowy i żywnościowy w KRLD są w dużej mierze rozwiązywane dzięki rosyjskiemu wynagrodzeniu za wkład w wysiłek wojskowy przeciwko Ukrainie.