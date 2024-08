Ukraińcy się nie zatrzymują. "Omijają najsilniejsze punkty oporu"

Ukraińcy ściągają do obwodu kurskiego tzw. "atomową armatę" 2S7 Pion. Lata temu broń ta została zaprojektowana do strzelania taktycznymi ładunkami jądrowymi. Obecnie obie strony wykorzystują ją do przełamywania linii umocnień. Czy to oznacza, że Ukraińcy nie zamierzają się zatrzymywać?