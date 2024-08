Armia Putina w odwrocie. Tak doszło do druzgocącej porażki

Od początku wojny Rosjanie udowadniają, że są niezwykle słabo wyszkoleni w walce manewrowej. Tak, jak przegrali pod Czernihowem, Browarami i Charkowem, tak nie poradzili sobie pod Kurskiem. Wynika to ze słabości systemu szkolenia, który preferuje schematyzm. Żołnierze na poligonie mają przejść z punktu A do B, tam otworzyć ogień i przegonić przeciwnika. Scenariusze szkolenia nie przewidują żadnych problemów. Dlatego kiedy coś wymyka się przyjętym założeniom, rosyjscy dowódcy mają problem z dostosowaniem się do nowych warunków. Dotyczy to nie tylko dowódców polowych, ale także sztabowców.