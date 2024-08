Nie wpuścili wicepremiera Serbii. "Groził nam wojną"

Konaković poinformował, że wniosek o pozwolenie na przyjazd dotarł do resortu w piątek wieczorem z pominięciem procedur. - W poniedziałek, gdyby była to poważna osoba, moglibyśmy poczynić pewne wysiłki, aby ewentualnie rozwiązać szybko problem. Ponieważ jednak jest to ktoś, kto bezpośrednio i wielokrotnie atakował suwerenność Bośni i Hercegowiny i groził nam wojną, nie udzieliłem na przyjazd zgody - tłumaczył szef bośniackiej dyplomacji.