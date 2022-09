Ukraińcy schwytali pierwszego zmobilizowanego. Nagrali prośbę Rosjanina

Pierwszy Rosjanin z mobilizacji w niewoli. Z nerwów mówi o ZSRR

Do niewoli został wzięty 27 września w regionie Charkowa. Mężczyzna twierdzi, że dopiero po przyjeździe do Ukrainy miał zrozumieć, że w tym kraju nie ma żadnych "nacjonalistycznych batalionów", a wysłano go przeciw dzieciom, kobietom i starcom.