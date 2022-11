Ukraińcy przekraczają Dniepr. Żołnierze pokazali niezwykłe nagranie

Rosjanie opuścili Chersoń i uciekli za wschodni brzeg Dniepru. Żołnierze Sił Operacji Specjalnych Ukrainy długo nie czekali i ruszyli przez rzekę w kierunku armii wroga. Niezwykłe nagranie opublikowało ukraińskie MON. To wideo nagrane z perspektywy ukraińskich specjalsów z momentu przeprawy przez ujście Dniepru. Ukraińskie MON nie podało żadnych szczegółów pod nagraniem. "Piękny Dniepr" – jedynie takim komentarzem opatrzono nagranie. Krótkie wideo wywołało ogromne poruszenie w sieci. Internauci natychmiast zaczęli komentować, że to żołnierze, którzy ruszyli na pomoc walczącym na półwyspie Kinburn. 12 listopada Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły desant na Półwysep Kinburnski w obwodzie mikołajowskim, który okupowali Rosjanie. Rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego Południe potwierdziła, że na półwyspie trwały walki. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Ukraińcy odnieśli sukces. Zaprzeczyła temu prokremlowska agencja RIA Nowosti, która podała, że wojska Putina "zniszczyły 20 sabotażystów Sił Zbrojnych Ukrainy podczas próby lądowania na Mierzei Kinburskiej". Strona ukraińska nie odniosła się do informacji Kremla. Wiadomo, że kilka miejscowości zostało wyzwolonych przez żołnierzy Zełenskiego. "Ukraińcy wybrali na miejsce desantu ten fragment Dniepru, gdzie rzeka jest szeroka na kilkanaście kilometrów. Wzięto Rosjan przez zaskoczenie. Jedna z akcji, która przejdzie do historii wojskowości" – skomentował nagranie na Twitterze Paweł Rybicki.