Ukraińcy potwierdzają. Straty Rosjan na południu

W obwodzie chersońskim, przylegającym do anektowanego przez Rosję Krymu, trwa kontrofensywa sił ukraińskich. W czwartek pojawiły się doniesienia, że rosyjscy okupanci przemieszczają sprzęt wojskowy i skład osobowy z prawego na lewy brzeg Dniepru na tle niedawnych sukcesów ukraińskich sił zbrojnych. Ukraiński sztab generalny podał wcześniej w sobotę, że siły rosyjskie przygotowują okupowany Chersoń do walk ulicznych. Jak przekazano, miasto opuściła duża część mieszkańców, a wojskowi przebierają się w cywilne ubrania i przenoszą do opuszczonych mieszkań.