Ukraińcy pokazują schwytanych rosyjskich żołnierzy

"Pod Czernihowem wzięto do niewoli cały pluton 74. zmotoryzowanej brygady piechoty. Żołnierze mieli jeszcze we wtorek ćwiczyć w rejonie Jelni w obwodzie smoleńskim, po czym zostali skierowani do ataku na Ukrainę" - czytamy w komunikacie Ukraińców.